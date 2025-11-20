Moona Lisa Cijena danas

Trenutačna cijena Moona Lisa (MOONA) danas je $ 0.00005282, s promjenom od 3.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MOONA u USD je $ 0.00005282 po MOONA.

Moona Lisa trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 52,819, s količinom u optjecaju od 999.99M MOONA. Tijekom posljednja 24 sata, MOONA trgovao je između $ 0.00004856 (niska) i $ 0.00005323 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00913512, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00004856.

U kratkoročnim performansama, MOONA se kretao +0.55% u posljednjem satu i -9.01% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Moona Lisa (MOONA)

Tržišna kapitalizacija $ 52.82K$ 52.82K $ 52.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.82K$ 52.82K $ 52.82K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,993,745.368721 999,993,745.368721 999,993,745.368721

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moona Lisa je $ 52.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOONA je 999.99M, s ukupnom količinom od 999993745.368721. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.82K.