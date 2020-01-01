Moon Tropica (CAH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Moon Tropica (CAH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Moon Tropica (CAH) Informacije Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse. Službena web stranica: http://moontropica.com

Moon Tropica (CAH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Moon Tropica (CAH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Ukupna količina: $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M Količina u optjecaju: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M Povijesni maksimum: $ 53.6 $ 53.6 $ 53.6 Povijesni minimum: $ 0.136106 $ 0.136106 $ 0.136106 Trenutna cijena: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Saznajte više o cijeni Moon Tropica (CAH)

Moon Tropica (CAH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Moon Tropica (CAH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CAH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CAH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CAH tokena, istražite CAH cijenu tokena uživo!

