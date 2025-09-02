Moon Tropica (CAH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24-satna najniža cijena $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24-satna najviša cijena $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 Najviša cijena ikada $ 53.6$ 53.6 $ 53.6 Najniža cijena $ 0.136106$ 0.136106 $ 0.136106 Promjena cijene (1H) +4.76% Promjena cijene (1D) +5.25% Promjena cijene (7D) -19.51% Promjena cijene (7D) -19.51%

Moon Tropica (CAH) cijena u stvarnom vremenu je $1.28. Tijekom protekla 24 sata, CAHtrgovalo je između najniže cijene $ 1.18 i najviše cijene $ 1.3, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAH je $ 53.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.136106.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAH se promijenio za +4.76% u posljednjih sat vremena, +5.25% u posljednjih 24 sata i -19.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moon Tropica (CAH)

Tržišna kapitalizacija $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.47M$ 4.47M $ 4.47M Količina u optjecaju 2.81M 2.81M 2.81M Ukupna količina 3,500,000.0 3,500,000.0 3,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moon Tropica je $ 3.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAH je 2.81M, s ukupnom količinom od 3500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.47M.