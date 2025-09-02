Više o CAH

Moon Tropica Cijena (CAH)

1 CAH u USD cijena uživo:

$1.28
$1.28$1.28
+5.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Moon Tropica (CAH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:41:10 (UTC+8)

Moon Tropica (CAH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
24-satna najniža cijena
$ 1.3
$ 1.3$ 1.3
24-satna najviša cijena

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

$ 53.6
$ 53.6$ 53.6

$ 0.136106
$ 0.136106$ 0.136106

+4.76%

+5.25%

-19.51%

-19.51%

Moon Tropica (CAH) cijena u stvarnom vremenu je $1.28. Tijekom protekla 24 sata, CAHtrgovalo je između najniže cijene $ 1.18 i najviše cijene $ 1.3, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAH je $ 53.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.136106.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAH se promijenio za +4.76% u posljednjih sat vremena, +5.25% u posljednjih 24 sata i -19.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moon Tropica (CAH)

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

--
----

$ 4.47M
$ 4.47M$ 4.47M

2.81M
2.81M 2.81M

3,500,000.0
3,500,000.0 3,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moon Tropica je $ 3.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAH je 2.81M, s ukupnom količinom od 3500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.47M.

Moon Tropica (CAH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Moon Tropica u USD iznosila je $ +0.06367.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Moon Tropica u USD iznosila je $ -0.2851496960.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Moon Tropica u USD iznosila je $ -0.3024811520.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Moon Tropica u USD iznosila je $ -1.6718158222639412.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.06367+5.25%
30 dana$ -0.2851496960-22.27%
60 dana$ -0.3024811520-23.63%
90 dana$ -1.6718158222639412-56.63%

Što je Moon Tropica (CAH)

Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse.

Resurs Moon Tropica (CAH)

Moon Tropica Predviđanje cijene (USD)

Moon Tropica (CAH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Moon Tropica (CAH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CAH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Moon Tropica (CAH)

Koliko Moon Tropica (CAH) vrijedi danas?
Cijena CAH uživo u USD je 1.28 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CAH u USD?
Trenutačna cijena CAH u USD je $ 1.28. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Moon Tropica?
Tržišna kapitalizacija za CAH je $ 3.58M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CAH?
Količina u optjecaju za CAH je 2.81M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CAH?
CAH je postigao ATH cijenu od 53.6 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CAH?
CAH je vidio ATL cijenu od 0.136106 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CAH?
24-satni obujam trgovanja za CAH je -- USD.
Hoće li CAH još narasti ove godine?
CAH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CAH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
