Moon Rocks Cijena danas

Trenutačna cijena Moon Rocks (MROCKS) danas je $ 0.00203902, s promjenom od 5.75% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MROCKS u USD je $ 0.00203902 po MROCKS.

Moon Rocks trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,039,010, s količinom u optjecaju od 1000.00M MROCKS. Tijekom posljednja 24 sata, MROCKS trgovao je između $ 0.00186557 (niska) i $ 0.0022358 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00798221, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MROCKS se kretao +0.78% u posljednjem satu i +26.86% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Moon Rocks (MROCKS)

Tržišna kapitalizacija $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,995,086.0787102 999,995,086.0787102 999,995,086.0787102

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moon Rocks je $ 2.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MROCKS je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999995086.0787102. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.04M.