Moon DAO (MOONEY) Informacije "MoonDAO's mission is to decentralize access to space. MoonDAO represents a decentralized, international, inclusive, and transparent approach to space exploration. As part of MoonDAOs mission, we will send MoonDAO members to space and beyond, as well as fund space research and further humanities exploration of the unknown! Our governance token, MOONEY, is used for decentralized community governance and gives its owners voting rights in directing the decisions made by MoonDAO. There is a fixed supply of MOONEY." Službena web stranica: https://moondao.com/ Bijela knjiga: https://moondao.com/docs/introduction Kupi MOONEY odmah!

Moon DAO (MOONEY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Moon DAO (MOONEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 2.62B $ 2.62B $ 2.62B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 963.52K $ 963.52K $ 963.52K Povijesni maksimum: $ 0.089878 $ 0.089878 $ 0.089878 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00036793 $ 0.00036793 $ 0.00036793 Saznajte više o cijeni Moon DAO (MOONEY)

Moon DAO (MOONEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Moon DAO (MOONEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOONEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOONEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOONEY tokena, istražite MOONEY cijenu tokena uživo!

MOONEY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOONEY? Naša MOONEY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MOONEY predviđanje cijene tokena odmah!

