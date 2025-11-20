Moolahverse Cijena danas

Trenutačna cijena Moolahverse (MLH) danas je $ 0.00183597, s promjenom od 0.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MLH u USD je $ 0.00183597 po MLH.

Moolahverse trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 483,863, s količinom u optjecaju od 263.40M MLH. Tijekom posljednja 24 sata, MLH trgovao je između $ 0.00172249 (niska) i $ 0.00185452 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00561248, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00039611.

U kratkoročnim performansama, MLH se kretao -0.24% u posljednjem satu i +10.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Moolahverse (MLH)

Tržišna kapitalizacija $ 483.86K$ 483.86K $ 483.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Količina u optjecaju 263.40M 263.40M 263.40M Ukupna količina 903,657,365.0 903,657,365.0 903,657,365.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moolahverse je $ 483.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MLH je 263.40M, s ukupnom količinom od 903657365.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.66M.