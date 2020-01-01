Moola Market (MOO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Moola Market (MOO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Moola Market (MOO) Informacije Moola Market is a non-custodial liquidity protocol that is democratizing access to yield and credit. Depositors earn compound interest which is paid for by borrowers who take over-collateralized loans, delegated loans, or flash loans. Službena web stranica: https://moola.market/ Kupi MOO odmah!

Moola Market (MOO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Moola Market (MOO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 197.67K $ 197.67K $ 197.67K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 73.77M $ 73.77M $ 73.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 267.96K $ 267.96K $ 267.96K Povijesni maksimum: $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 Povijesni minimum: $ 0.00179946 $ 0.00179946 $ 0.00179946 Trenutna cijena: $ 0.00267963 $ 0.00267963 $ 0.00267963 Saznajte više o cijeni Moola Market (MOO)

Moola Market (MOO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Moola Market (MOO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOO tokena, istražite MOO cijenu tokena uživo!

