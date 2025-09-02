Više o MOO

Moola Market Cijena (MOO)

Neuvršten

1 MOO u USD cijena uživo:

$0.00283381
-0.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Moola Market (MOO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:52:05 (UTC+8)

Moola Market (MOO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00274937
24-satna najniža cijena
$ 0.00285222
24-satna najviša cijena

$ 0.00274937
$ 0.00285222
$ 3.05
$ 0.00179946
+0.78%

-0.08%

-2.94%

-2.94%

Moola Market (MOO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00284025. Tijekom protekla 24 sata, MOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00274937 i najviše cijene $ 0.00285222, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOO je $ 3.05, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00179946.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOO se promijenio za +0.78% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i -2.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moola Market (MOO)

$ 209.51K
$ 209.51K$ 209.51K

--
$ 284.03K
$ 284.03K$ 284.03K

73.77M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Moola Market je $ 209.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOO je 73.77M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 284.03K.

Moola Market (MOO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Moola Market u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Moola Market u USD iznosila je $ +0.0000195860.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Moola Market u USD iznosila je $ +0.0002061359.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Moola Market u USD iznosila je $ +0.0004057910638989526.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.08%
30 dana$ +0.0000195860+0.69%
60 dana$ +0.0002061359+7.26%
90 dana$ +0.0004057910638989526+16.67%

Što je Moola Market (MOO)

Moola Market is a non-custodial liquidity protocol that is democratizing access to yield and credit. Depositors earn compound interest which is paid for by borrowers who take over-collateralized loans, delegated loans, or flash loans.

Resurs Moola Market (MOO)

Službena web-stranica

Moola Market Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Moola Market (MOO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Moola Market (MOO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Moola Market.

Provjerite Moola Market predviđanje cijene sada!

MOO u lokalnim valutama

Moola Market (MOO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Moola Market (MOO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Moola Market (MOO)

Koliko Moola Market (MOO) vrijedi danas?
Cijena MOO uživo u USD je 0.00284025 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOO u USD?
Trenutačna cijena MOO u USD je $ 0.00284025. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Moola Market?
Tržišna kapitalizacija za MOO je $ 209.51K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOO?
Količina u optjecaju za MOO je 73.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOO?
MOO je postigao ATH cijenu od 3.05 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOO?
MOO je vidio ATL cijenu od 0.00179946 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOO?
24-satni obujam trgovanja za MOO je -- USD.
Hoće li MOO još narasti ove godine?
MOO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.