Moola Market (MOO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00274937 24-satna najniža cijena $ 0.00285222 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 3.05 Najniža cijena $ 0.00179946 Promjena cijene (1H) +0.78% Promjena cijene (1D) -0.08% Promjena cijene (7D) -2.94%

Moola Market (MOO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00284025. Tijekom protekla 24 sata, MOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00274937 i najviše cijene $ 0.00285222, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOO je $ 3.05, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00179946.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOO se promijenio za +0.78% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i -2.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moola Market (MOO)

Tržišna kapitalizacija $ 209.51K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 284.03K Količina u optjecaju 73.77M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moola Market je $ 209.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOO je 73.77M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 284.03K.