MOOD AI Logotip

MOOD AI Cijena (MOOD)

Neuvršten

1 MOOD u USD cijena uživo:

$0.00029223
$0.00029223$0.00029223
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena MOOD AI (MOOD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:51:58 (UTC+8)

MOOD AI (MOOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00545894
$ 0.00545894$ 0.00545894

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.09%

+2.09%

MOOD AI (MOOD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOODtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOOD je $ 0.00545894, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOOD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MOOD AI (MOOD)

$ 24.81K
$ 24.81K$ 24.81K

--
----

$ 29.22K
$ 29.22K$ 29.22K

84.90M
84.90M 84.90M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MOOD AI je $ 24.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOOD je 84.90M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.22K.

MOOD AI (MOOD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MOOD AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MOOD AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MOOD AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MOOD AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+12.16%
60 dana$ 0-77.67%
90 dana$ 0--

Što je MOOD AI (MOOD)

MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service.

MOOD AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MOOD AI (MOOD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MOOD AI (MOOD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MOOD AI.

Provjerite MOOD AI predviđanje cijene sada!

MOOD u lokalnim valutama

MOOD AI (MOOD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MOOD AI (MOOD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOOD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MOOD AI (MOOD)

Koliko MOOD AI (MOOD) vrijedi danas?
Cijena MOOD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOOD u USD?
Trenutačna cijena MOOD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MOOD AI?
Tržišna kapitalizacija za MOOD je $ 24.81K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOOD?
Količina u optjecaju za MOOD je 84.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOOD?
MOOD je postigao ATH cijenu od 0.00545894 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOOD?
MOOD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOOD?
24-satni obujam trgovanja za MOOD je -- USD.
Hoće li MOOD još narasti ove godine?
MOOD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOOD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:51:58 (UTC+8)

