Moo Cow Logotip

Moo Cow Cijena (MOOCOW)

Neuvršten

1 MOOCOW u USD cijena uživo:

--
----
+7.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Moo Cow (MOOCOW)
Moo Cow (MOOCOW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.30%

+7.75%

-14.41%

-14.41%

Moo Cow (MOOCOW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOOCOWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOOCOW je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOOCOW se promijenio za -1.30% u posljednjih sat vremena, +7.75% u posljednjih 24 sata i -14.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moo Cow (MOOCOW)

$ 264.70K
$ 264.70K$ 264.70K

--
----

$ 264.70K
$ 264.70K$ 264.70K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moo Cow je $ 264.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOOCOW je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 264.70K.

Moo Cow (MOOCOW) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Moo Cow u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Moo Cow u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Moo Cow u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Moo Cow u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+7.75%
30 dana$ 0-24.52%
60 dana$ 0-68.37%
90 dana$ 0--

Što je Moo Cow (MOOCOW)

MOO COW is the newest creation from Vitalik. He has posted it multiple times and has been mentioned with the likes of Moo Deng and Moonkin. Vitalik recently posted a picture with Moo Cow in the middle of the 3, and happens to be the only one with an Ethereum logo on it. MOO COW IS HERE TO SAVE ETHEREUM MOO MOO MOO We've seen Moo Deng We*ve seen Moonkin Now Vitalik gave us the center of attention, Moocow

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Moo Cow (MOOCOW)

Službena web-stranica

Moo Cow Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Moo Cow (MOOCOW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Moo Cow (MOOCOW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Moo Cow.

Provjerite Moo Cow predviđanje cijene sada!

MOOCOW u lokalnim valutama

Moo Cow (MOOCOW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Moo Cow (MOOCOW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOOCOW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Moo Cow (MOOCOW)

Koliko Moo Cow (MOOCOW) vrijedi danas?
Cijena MOOCOW uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOOCOW u USD?
Trenutačna cijena MOOCOW u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Moo Cow?
Tržišna kapitalizacija za MOOCOW je $ 264.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOOCOW?
Količina u optjecaju za MOOCOW je 420.69B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOOCOW?
MOOCOW je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOOCOW?
MOOCOW je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOOCOW?
24-satni obujam trgovanja za MOOCOW je -- USD.
Hoće li MOOCOW još narasti ove godine?
MOOCOW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOOCOW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.