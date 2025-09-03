Monsterra (MSTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00115186 24-satna najviša cijena $ 0.00123586 Najviša cijena ikada $ 0.659475 Najniža cijena $ 0.00023973 Promjena cijene (1H) +0.69% Promjena cijene (1D) +5.71% Promjena cijene (7D) -37.68%

Monsterra (MSTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00123163. Tijekom protekla 24 sata, MSTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00115186 i najviše cijene $ 0.00123586, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MSTR je $ 0.659475, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00023973.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MSTR se promijenio za +0.69% u posljednjih sat vremena, +5.71% u posljednjih 24 sata i -37.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monsterra (MSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 15.46K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 121.56K Količina u optjecaju 12.55M Ukupna količina 98,700,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monsterra je $ 15.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MSTR je 12.55M, s ukupnom količinom od 98700000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 121.56K.