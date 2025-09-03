Monsta Infinite (MONI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00197812 24-satna najviša cijena $ 0.00205609 Najviša cijena ikada $ 4.87 Najniža cijena $ 0.00177851 Promjena cijene (1H) -0.68% Promjena cijene (1D) -2.57% Promjena cijene (7D) -5.97%

Monsta Infinite (MONI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00198326. Tijekom protekla 24 sata, MONItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00197812 i najviše cijene $ 0.00205609, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONI je $ 4.87, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00177851.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONI se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, -2.57% u posljednjih 24 sata i -5.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monsta Infinite (MONI)

Tržišna kapitalizacija $ 73.57K$ 73.57K $ 73.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 538.76K$ 538.76K $ 538.76K Količina u optjecaju 36.87M 36.87M 36.87M Ukupna količina 270,000,000.0 270,000,000.0 270,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monsta Infinite je $ 73.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONI je 36.87M, s ukupnom količinom od 270000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 538.76K.