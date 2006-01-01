Mononoke Inu (MONONOKE-INU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mononoke Inu (MONONOKE-INU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mononoke Inu (MONONOKE-INU) Informacije Mononoke-Inu is the newest addition of anime tokens on the Ethereum Blockchain. Launched as a stealth launch with a upcoming 2d game integrated on the Ethereum Blockchain in the near future. Run by the dev team and community alike! Službena web stranica: https://www.mononoke-i.nu/ Kupi MONONOKE-INU odmah!

Mononoke Inu (MONONOKE-INU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mononoke Inu (MONONOKE-INU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1,000,000.00T $ 1,000,000.00T $ 1,000,000.00T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 669.48K $ 669.48K $ 669.48K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.000000000000669794 $ 0.000000000000669794 $ 0.000000000000669794 Saznajte više o cijeni Mononoke Inu (MONONOKE-INU)

Mononoke Inu (MONONOKE-INU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mononoke Inu (MONONOKE-INU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MONONOKE-INU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MONONOKE-INU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MONONOKE-INU tokena, istražite MONONOKE-INU cijenu tokena uživo!

MONONOKE-INU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MONONOKE-INU? Naša MONONOKE-INU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MONONOKE-INU predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!