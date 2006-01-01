Monnos (MNS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Monnos (MNS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Monnos (MNS) Informacije Synchronize with crypto trader's strategies and earn. You don't need to have time or be an expert to make gains in the cryptocurrency market, at Monnos you synchronize your funds with traders strategies that fit perfectly for you. Službena web stranica: https://monnos.com/

Monnos (MNS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Monnos (MNS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 2.94B $ 2.94B $ 2.94B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.88K $ 3.88K $ 3.88K Povijesni maksimum: $ 0.01155803 $ 0.01155803 $ 0.01155803 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00000132 $ 0.00000132 $ 0.00000132 Saznajte više o cijeni Monnos (MNS)

Monnos (MNS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Monnos (MNS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MNS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MNS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MNS tokena, istražite MNS cijenu tokena uživo!

MNS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MNS? Naša MNS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

