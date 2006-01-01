Monkeys Token (MONKEYS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Monkeys Token (MONKEYS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Monkeys Token (MONKEYS) Informacije The Monkeys Token is a decentralized community passionately supporting Elon Musk's Twitter List and all things primate-related within the meme king's repertoire. As the one and only Monkeys Tribe recognized across all social media and crypto trading platforms, we're leaving our mark on billboards worldwide. Our community-driven Monkey Business strategies will make us an unstoppable force that will inevitably take us to Mars. Come monkey around on socials with us as we interact with the man, the myth, the legend, Elon Musk! Službena web stranica: https://www.monkeystoken.io/ Kupi MONKEYS odmah!

Monkeys Token (MONKEYS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Monkeys Token (MONKEYS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 209.11K $ 209.11K $ 209.11K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.000000418222 $ 0.000000418222 $ 0.000000418222 Saznajte više o cijeni Monkeys Token (MONKEYS)

Monkeys Token (MONKEYS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Monkeys Token (MONKEYS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MONKEYS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MONKEYS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MONKEYS tokena, istražite MONKEYS cijenu tokena uživo!

