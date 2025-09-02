monkeyhaircut (MONK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.02800217
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) -0.23%
Promjena cijene (1D) -3.35%
Promjena cijene (7D) -1.06%

monkeyhaircut (MONK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MONKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONK je $ 0.02800217, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONK se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -3.35% u posljednjih 24 sata i -1.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu monkeyhaircut (MONK)

Tržišna kapitalizacija $ 606.56K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 606.56K
Količina u optjecaju 999.73M
Ukupna količina 999,734,707.81

Trenutačna tržišna kapitalizacija monkeyhaircut je $ 606.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONK je 999.73M, s ukupnom količinom od 999734707.81. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 606.56K.