Monkey Taken By Police (JORGIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.03484844
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) 0.00%
Promjena cijene (1D) +1.33%
Promjena cijene (7D) +6.26%

Monkey Taken By Police (JORGIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JORGIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JORGIE je $ 0.03484844, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JORGIE se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.33% u posljednjih 24 sata i +6.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monkey Taken By Police (JORGIE)

Tržišna kapitalizacija $ 63.04K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 63.04K
Količina u optjecaju 999.10M
Ukupna količina 999,097,838.662097

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monkey Taken By Police je $ 63.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JORGIE je 999.10M, s ukupnom količinom od 999097838.662097. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.04K.