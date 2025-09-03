Više o MSI

Grafikon aktualnih cijena monkey sol inu (MSI)
monkey sol inu (MSI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00642838
$ 0.00642838$ 0.00642838

$ 0
$ 0$ 0

+0.73%

+1.34%

+0.20%

+0.20%

monkey sol inu (MSI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MSItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MSI je $ 0.00642838, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MSI se promijenio za +0.73% u posljednjih sat vremena, +1.34% u posljednjih 24 sata i +0.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu monkey sol inu (MSI)

$ 11.27K
$ 11.27K$ 11.27K

--
----

$ 11.27K
$ 11.27K$ 11.27K

999.85M
999.85M 999.85M

999,849,576.85815
999,849,576.85815 999,849,576.85815

Trenutačna tržišna kapitalizacija monkey sol inu je $ 11.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MSI je 999.85M, s ukupnom količinom od 999849576.85815. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.27K.

monkey sol inu (MSI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz monkey sol inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz monkey sol inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz monkey sol inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz monkey sol inu u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.34%
30 dana$ 0+4.30%
60 dana$ 0-24.40%
90 dana$ 0--

Što je monkey sol inu (MSI)

its about a blue monkey on solana that never quits. a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading. a funny meme with exciment and a doxx developer. created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun. with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon. the dream is to make blue the new favorite color!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs monkey sol inu (MSI)

Službena web-stranica

monkey sol inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će monkey sol inu (MSI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših monkey sol inu (MSI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za monkey sol inu.

Provjerite monkey sol inu predviđanje cijene sada!

MSI u lokalnim valutama

monkey sol inu (MSI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike monkey sol inu (MSI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MSI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o monkey sol inu (MSI)

Koliko monkey sol inu (MSI) vrijedi danas?
Cijena MSI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MSI u USD?
Trenutačna cijena MSI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija monkey sol inu?
Tržišna kapitalizacija za MSI je $ 11.27K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MSI?
Količina u optjecaju za MSI je 999.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MSI?
MSI je postigao ATH cijenu od 0.00642838 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MSI?
MSI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MSI?
24-satni obujam trgovanja za MSI je -- USD.
Hoće li MSI još narasti ove godine?
MSI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MSI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.