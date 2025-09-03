monkey sol inu (MSI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00642838$ 0.00642838 $ 0.00642838 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.73% Promjena cijene (1D) +1.34% Promjena cijene (7D) +0.20% Promjena cijene (7D) +0.20%

monkey sol inu (MSI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MSItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MSI je $ 0.00642838, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MSI se promijenio za +0.73% u posljednjih sat vremena, +1.34% u posljednjih 24 sata i +0.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu monkey sol inu (MSI)

Tržišna kapitalizacija $ 11.27K$ 11.27K $ 11.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.27K$ 11.27K $ 11.27K Količina u optjecaju 999.85M 999.85M 999.85M Ukupna količina 999,849,576.85815 999,849,576.85815 999,849,576.85815

Trenutačna tržišna kapitalizacija monkey sol inu je $ 11.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MSI je 999.85M, s ukupnom količinom od 999849576.85815. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.27K.