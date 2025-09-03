Više o MONKEX

MONKEX Informacije o cijeni

MONKEX Službena web stranica

MONKEX Tokenomija

MONKEX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Monkex Logotip

Monkex Cijena (MONKEX)

Neuvršten

1 MONKEX u USD cijena uživo:

$0.00952112
$0.00952112$0.00952112
-1.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Monkex (MONKEX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:25:36 (UTC+8)

Monkex (MONKEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00948124
$ 0.00948124$ 0.00948124
24-satna najniža cijena
$ 0.00964638
$ 0.00964638$ 0.00964638
24-satna najviša cijena

$ 0.00948124
$ 0.00948124$ 0.00948124

$ 0.00964638
$ 0.00964638$ 0.00964638

$ 0.141239
$ 0.141239$ 0.141239

$ 0.00475736
$ 0.00475736$ 0.00475736

-1.33%

-1.32%

-8.74%

-8.74%

Monkex (MONKEX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00951662. Tijekom protekla 24 sata, MONKEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00948124 i najviše cijene $ 0.00964638, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONKEX je $ 0.141239, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00475736.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONKEX se promijenio za -1.33% u posljednjih sat vremena, -1.32% u posljednjih 24 sata i -8.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monkex (MONKEX)

$ 55.38K
$ 55.38K$ 55.38K

--
----

$ 55.38K
$ 55.38K$ 55.38K

5.82M
5.82M 5.82M

5,816,011.08564315
5,816,011.08564315 5,816,011.08564315

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monkex je $ 55.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONKEX je 5.82M, s ukupnom količinom od 5816011.08564315. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.38K.

Monkex (MONKEX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Monkex u USD iznosila je $ -0.000128043194327208.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Monkex u USD iznosila je $ -0.0002312614.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Monkex u USD iznosila je $ -0.0005235720.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Monkex u USD iznosila je $ -0.001548000166692437.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000128043194327208-1.32%
30 dana$ -0.0002312614-2.43%
60 dana$ -0.0005235720-5.50%
90 dana$ -0.001548000166692437-13.99%

Što je Monkex (MONKEX)

Basically we opened a digital coffee shop club, where you can even order your digital coffee or your favourite drink, hang out and have fun around while enjoying our amazing community and our little Metis HUB that we are already having on our Discord. We have really fancy Monkeys NFT collection and already our own community governance token with deflationary tokenomics. What we are really doing here on Andromeda network is we are building community behind digital coffee shop club. Project is developed 100% by Metisians, Metis community members and real O.G’s those been around during all bear market and supporting Metis all the time. Monkex is community based project on Metis Andromeda network. Monkex Coffee Shop Club collection of 5000 NFT and deflationary community governance tokens. We mixed Punks and Apes from Ethereum and result is fabulous. Monkeys with X on the best layer 2 solution — Metis. NFT collection made from 5000 unique collectible web 3 avatars. Pixelized to Andromeda network with ERC721 standard and 2735 Monkex’s were airdropped to every Metis NFT holder. All the rest were available to mint for free by anyone with Metis wallet and some tokens for gas fees. Now they are only available on secondary marketplaces like TofuNFT and NFT Apparel. Every Monkex is unique and have their own rank and different rarity, you can always check rarity on Metis NFT rarity and analysis tools — MetisRarity.com

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Monkex (MONKEX)

Službena web-stranica

Monkex Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Monkex (MONKEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Monkex (MONKEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Monkex.

Provjerite Monkex predviđanje cijene sada!

MONKEX u lokalnim valutama

Monkex (MONKEX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Monkex (MONKEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MONKEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Monkex (MONKEX)

Koliko Monkex (MONKEX) vrijedi danas?
Cijena MONKEX uživo u USD je 0.00951662 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MONKEX u USD?
Trenutačna cijena MONKEX u USD je $ 0.00951662. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Monkex?
Tržišna kapitalizacija za MONKEX je $ 55.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MONKEX?
Količina u optjecaju za MONKEX je 5.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MONKEX?
MONKEX je postigao ATH cijenu od 0.141239 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MONKEX?
MONKEX je vidio ATL cijenu od 0.00475736 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MONKEX?
24-satni obujam trgovanja za MONKEX je -- USD.
Hoće li MONKEX još narasti ove godine?
MONKEX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MONKEX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:25:36 (UTC+8)

Monkex (MONKEX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.