Monkex (MONKEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00948124 24-satna najviša cijena $ 0.00964638 Najviša cijena ikada $ 0.141239 Najniža cijena $ 0.00475736 Promjena cijene (1H) -1.33% Promjena cijene (1D) -1.32% Promjena cijene (7D) -8.74%

Monkex (MONKEX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00951662. Tijekom protekla 24 sata, MONKEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00948124 i najviše cijene $ 0.00964638, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONKEX je $ 0.141239, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00475736.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONKEX se promijenio za -1.33% u posljednjih sat vremena, -1.32% u posljednjih 24 sata i -8.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monkex (MONKEX)

Tržišna kapitalizacija $ 55.38K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.38K Količina u optjecaju 5.82M Ukupna količina 5,816,011.08564315

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monkex je $ 55.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONKEX je 5.82M, s ukupnom količinom od 5816011.08564315. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.38K.