Monkei (MONKEI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Monkei (MONKEI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Monkei (MONKEI) Informacije Monkei is a community-driven meme token on the ERC-20 network. It focuses on transparency, engagement, and long-term growth, leveraging the Ethereum blockchain to build a fun and accessible cryptocurrency. Monkei aims to deliver value through innovative marketing and a dynamic ecosystem. Službena web stranica: https://monkei.vip/ Kupi MONKEI odmah!

Monkei (MONKEI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Monkei (MONKEI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.02K $ 16.02K $ 16.02K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.000000000038078 $ 0.000000000038078 $ 0.000000000038078 Saznajte više o cijeni Monkei (MONKEI)

Monkei (MONKEI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Monkei (MONKEI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MONKEI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MONKEI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MONKEI tokena, istražite MONKEI cijenu tokena uživo!

MONKEI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MONKEI? Naša MONKEI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MONKEI predviđanje cijene tokena odmah!

