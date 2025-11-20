Monke Phone Cijena danas

Trenutačna cijena Monke Phone (MONKEPHONE) danas je $ 0.0000499, s promjenom od 2.78% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MONKEPHONE u USD je $ 0.0000499 po MONKEPHONE.

Monke Phone trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 49,862, s količinom u optjecaju od 999.40M MONKEPHONE. Tijekom posljednja 24 sata, MONKEPHONE trgovao je između $ 0.00004855 (niska) i $ 0.0000509 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00176224, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003995.

U kratkoročnim performansama, MONKEPHONE se kretao -0.05% u posljednjem satu i -9.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Monke Phone (MONKEPHONE)

Tržišna kapitalizacija $ 49.86K$ 49.86K $ 49.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.86K$ 49.86K $ 49.86K Količina u optjecaju 999.40M 999.40M 999.40M Ukupna količina 999,395,382.417934 999,395,382.417934 999,395,382.417934

