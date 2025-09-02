Monitoring the Situation (MONITOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00228968 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.44% Promjena cijene (1D) +3.87% Promjena cijene (7D) +20.16%

Monitoring the Situation (MONITOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MONITORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONITOR je $ 0.00228968, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONITOR se promijenio za -0.44% u posljednjih sat vremena, +3.87% u posljednjih 24 sata i +20.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monitoring the Situation (MONITOR)

Tržišna kapitalizacija $ 46.24K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.24K Količina u optjecaju 993.52M Ukupna količina 993,521,249.57591

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monitoring the Situation je $ 46.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONITOR je 993.52M, s ukupnom količinom od 993521249.57591. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.24K.