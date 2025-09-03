MoneySwap (MSWAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00002466 24-satna najviša cijena $ 0.00004737 Najviša cijena ikada $ 0.0171305 Najniža cijena $ 0.00000812 Promjena cijene (1H) +0.47% Promjena cijene (1D) -37.53% Promjena cijene (7D) -21.49%

MoneySwap (MSWAP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002605. Tijekom protekla 24 sata, MSWAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002466 i najviše cijene $ 0.00004737, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MSWAP je $ 0.0171305, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000812.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MSWAP se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, -37.53% u posljednjih 24 sata i -21.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MoneySwap (MSWAP)

Tržišna kapitalizacija $ 35.12K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.07K Količina u optjecaju 1.35B Ukupna količina 1,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MoneySwap je $ 35.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MSWAP je 1.35B, s ukupnom količinom od 1500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.07K.