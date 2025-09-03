MONET (MONET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00000736 $ 0.00000755 24-satna najniža cijena $ 0.00000736 24-satna najviša cijena $ 0.00000755 Najviša cijena ikada $ 0.00015559 Najniža cijena $ 0.00000394 Promjena cijene (1H) +0.97% Promjena cijene (1D) +2.60% Promjena cijene (7D) +18.80%

MONET (MONET) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000755. Tijekom protekla 24 sata, MONETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000736 i najviše cijene $ 0.00000755, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONET je $ 0.00015559, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000394.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONET se promijenio za +0.97% u posljednjih sat vremena, +2.60% u posljednjih 24 sata i +18.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MONET (MONET)

Tržišna kapitalizacija $ 7.54K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.54K Količina u optjecaju 998.88M Ukupna količina 998,882,823.010283

Trenutačna tržišna kapitalizacija MONET je $ 7.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONET je 998.88M, s ukupnom količinom od 998882823.010283. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.54K.