Monerium GBP emoney Logotip

Monerium GBP emoney Cijena (GBPE)

Neuvršten

1 GBPE u USD cijena uživo:

$1.34
$1.34$1.34
-2.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Monerium GBP emoney (GBPE)
Monerium GBP emoney (GBPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.34
$ 1.34$ 1.34
24-satna najniža cijena
$ 1.63
$ 1.63$ 1.63
24-satna najviša cijena

$ 1.34
$ 1.34$ 1.34

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

$ 2.03
$ 2.03$ 2.03

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

+0.10%

-1.16%

-0.60%

-0.60%

Monerium GBP emoney (GBPE) cijena u stvarnom vremenu je $1.34. Tijekom protekla 24 sata, GBPEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.34 i najviše cijene $ 1.63, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GBPE je $ 2.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.21.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GBPE se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -1.16% u posljednjih 24 sata i -0.60% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Monerium GBP emoney (GBPE)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 453.29K
$ 453.29K$ 453.29K

0.00
0.00 0.00

337,405.43
337,405.43 337,405.43

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monerium GBP emoney je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GBPE je 0.00, s ukupnom količinom od 337405.43. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 453.29K.

Monerium GBP emoney (GBPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Monerium GBP emoney u USD iznosila je $ -0.015800372358522.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Monerium GBP emoney u USD iznosila je $ +0.0094641520.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Monerium GBP emoney u USD iznosila je $ -0.0256205320.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Monerium GBP emoney u USD iznosila je $ -0.017435845500275.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.015800372358522-1.16%
30 dana$ +0.0094641520+0.71%
60 dana$ -0.0256205320-1.91%
90 dana$ -0.017435845500275-1.28%

Što je Monerium GBP emoney (GBPE)

Monerium GBPe is a tokenized representations of GBP

Resurs Monerium GBP emoney (GBPE)

Službena web-stranica

Monerium GBP emoney Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Monerium GBP emoney (GBPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Monerium GBP emoney (GBPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Monerium GBP emoney.

Provjerite Monerium GBP emoney predviđanje cijene sada!

GBPE u lokalnim valutama

Monerium GBP emoney (GBPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Monerium GBP emoney (GBPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GBPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Monerium GBP emoney (GBPE)

Koliko Monerium GBP emoney (GBPE) vrijedi danas?
Cijena GBPE uživo u USD je 1.34 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GBPE u USD?
Trenutačna cijena GBPE u USD je $ 1.34. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Monerium GBP emoney?
Tržišna kapitalizacija za GBPE je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GBPE?
Količina u optjecaju za GBPE je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GBPE?
GBPE je postigao ATH cijenu od 2.03 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GBPE?
GBPE je vidio ATL cijenu od 1.21 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GBPE?
24-satni obujam trgovanja za GBPE je -- USD.
Hoće li GBPE još narasti ove godine?
GBPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GBPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
