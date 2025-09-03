Monerium GBP emoney (GBPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 24-satna najniža cijena $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 24-satna najviša cijena $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 Najviša cijena ikada $ 2.03$ 2.03 $ 2.03 Najniža cijena $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Promjena cijene (1H) +0.10% Promjena cijene (1D) -1.16% Promjena cijene (7D) -0.60% Promjena cijene (7D) -0.60%

Monerium GBP emoney (GBPE) cijena u stvarnom vremenu je $1.34. Tijekom protekla 24 sata, GBPEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.34 i najviše cijene $ 1.63, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GBPE je $ 2.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.21.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GBPE se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -1.16% u posljednjih 24 sata i -0.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monerium GBP emoney (GBPE)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 453.29K$ 453.29K $ 453.29K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 337,405.43 337,405.43 337,405.43

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monerium GBP emoney je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GBPE je 0.00, s ukupnom količinom od 337405.43. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 453.29K.