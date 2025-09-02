Više o EURE

EURE Informacije o cijeni

EURE Službena web stranica

EURE Tokenomija

EURE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Monerium EUR emoney Logotip

Monerium EUR emoney Cijena (EURE)

Neuvršten

1 EURE u USD cijena uživo:

$1.17
$1.17$1.17
-0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Monerium EUR emoney (EURE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:30:26 (UTC+8)

Monerium EUR emoney (EURE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24-satna najniža cijena
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
24-satna najviša cijena

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.22
$ 1.22$ 1.22

$ 1.037
$ 1.037$ 1.037

+0.09%

-0.16%

+0.55%

+0.55%

Monerium EUR emoney (EURE) cijena u stvarnom vremenu je $1.17. Tijekom protekla 24 sata, EUREtrgovalo je između najniže cijene $ 1.16 i najviše cijene $ 1.18, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EURE je $ 1.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.037.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EURE se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i +0.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monerium EUR emoney (EURE)

$ 22.96M
$ 22.96M$ 22.96M

--
----

$ 22.96M
$ 22.96M$ 22.96M

19.62M
19.62M 19.62M

19,615,270.88139696
19,615,270.88139696 19,615,270.88139696

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monerium EUR emoney je $ 22.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EURE je 19.62M, s ukupnom količinom od 19615270.88139696. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.96M.

Monerium EUR emoney (EURE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Monerium EUR emoney u USD iznosila je $ -0.001919823945333.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Monerium EUR emoney u USD iznosila je $ +0.0186937920.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Monerium EUR emoney u USD iznosila je $ -0.0038301120.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Monerium EUR emoney u USD iznosila je $ +0.0308334232288912.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001919823945333-0.16%
30 dana$ +0.0186937920+1.60%
60 dana$ -0.0038301120-0.32%
90 dana$ +0.0308334232288912+2.71%

Što je Monerium EUR emoney (EURE)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Monerium EUR emoney (EURE)

Službena web-stranica

Monerium EUR emoney Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Monerium EUR emoney (EURE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Monerium EUR emoney (EURE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Monerium EUR emoney.

Provjerite Monerium EUR emoney predviđanje cijene sada!

EURE u lokalnim valutama

Monerium EUR emoney (EURE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Monerium EUR emoney (EURE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EURE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Monerium EUR emoney (EURE)

Koliko Monerium EUR emoney (EURE) vrijedi danas?
Cijena EURE uživo u USD je 1.17 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EURE u USD?
Trenutačna cijena EURE u USD je $ 1.17. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Monerium EUR emoney?
Tržišna kapitalizacija za EURE je $ 22.96M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EURE?
Količina u optjecaju za EURE je 19.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EURE?
EURE je postigao ATH cijenu od 1.22 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EURE?
EURE je vidio ATL cijenu od 1.037 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EURE?
24-satni obujam trgovanja za EURE je -- USD.
Hoće li EURE još narasti ove godine?
EURE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EURE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:30:26 (UTC+8)

Monerium EUR emoney (EURE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.