Monerium EUR emoney (EURE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24-satna najniža cijena $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24-satna najviša cijena $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Najviša cijena ikada $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 Najniža cijena $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) -0.16% Promjena cijene (7D) +0.55% Promjena cijene (7D) +0.55%

Monerium EUR emoney (EURE) cijena u stvarnom vremenu je $1.17. Tijekom protekla 24 sata, EUREtrgovalo je između najniže cijene $ 1.16 i najviše cijene $ 1.18, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EURE je $ 1.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.037.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EURE se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i +0.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monerium EUR emoney (EURE)

Tržišna kapitalizacija $ 22.96M$ 22.96M $ 22.96M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.96M$ 22.96M $ 22.96M Količina u optjecaju 19.62M 19.62M 19.62M Ukupna količina 19,615,270.88139696 19,615,270.88139696 19,615,270.88139696

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monerium EUR emoney je $ 22.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EURE je 19.62M, s ukupnom količinom od 19615270.88139696. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.96M.