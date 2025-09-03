Mondo Community Coin (MNDCC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -24.57% Promjena cijene (7D) -24.57%

Mondo Community Coin (MNDCC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MNDCCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MNDCC je $ 2.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MNDCC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -24.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mondo Community Coin (MNDCC)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 122.22K$ 122.22K $ 122.22K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mondo Community Coin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MNDCC je 0.00, s ukupnom količinom od 180000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 122.22K.