mondo Cijena (MONDO)

Neuvršten

1 MONDO u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena mondo (MONDO)
mondo (MONDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.54%

+6.54%

mondo (MONDO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MONDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONDO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONDO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu mondo (MONDO)

$ 18.91K
$ 18.91K$ 18.91K

--
----

$ 18.91K
$ 18.91K$ 18.91K

990.43M
990.43M 990.43M

990,429,598.654162
990,429,598.654162 990,429,598.654162

Trenutačna tržišna kapitalizacija mondo je $ 18.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONDO je 990.43M, s ukupnom količinom od 990429598.654162. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.91K.

mondo (MONDO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz mondo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz mondo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz mondo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz mondo u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+27.37%
60 dana$ 0+19.11%
90 dana$ 0--

Što je mondo (MONDO)

$mondo is more than just a meme, its a cult Mondo is fueled by creativity, innovation, and a strong community spirit. Our team of talented artists and animators is dedicated to building an engaging and collaborative ecosystem. We believe in empowering our community to shape Mondo’s future and are thrilled to have you with us on this journey. $mondo is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $mondo is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $mondo show you the way.

Resurs mondo (MONDO)

Službena web-stranica

mondo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će mondo (MONDO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših mondo (MONDO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za mondo.

Provjerite mondo predviđanje cijene sada!

MONDO u lokalnim valutama

mondo (MONDO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike mondo (MONDO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MONDO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o mondo (MONDO)

Koliko mondo (MONDO) vrijedi danas?
Cijena MONDO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MONDO u USD?
Trenutačna cijena MONDO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija mondo?
Tržišna kapitalizacija za MONDO je $ 18.91K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MONDO?
Količina u optjecaju za MONDO je 990.43M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MONDO?
MONDO je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MONDO?
MONDO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MONDO?
24-satni obujam trgovanja za MONDO je -- USD.
Hoće li MONDO još narasti ove godine?
MONDO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MONDO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
