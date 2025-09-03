mondo (MONDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +6.54% Promjena cijene (7D) +6.54%

mondo (MONDO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MONDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONDO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONDO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu mondo (MONDO)

Tržišna kapitalizacija $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K Količina u optjecaju 990.43M 990.43M 990.43M Ukupna količina 990,429,598.654162 990,429,598.654162 990,429,598.654162

Trenutačna tržišna kapitalizacija mondo je $ 18.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONDO je 990.43M, s ukupnom količinom od 990429598.654162. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.91K.