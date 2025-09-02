Monavale (MONA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 19.58 $ 19.58 $ 19.58 24-satna najniža cijena $ 88.36 $ 88.36 $ 88.36 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 19.58$ 19.58 $ 19.58 24-satna najviša cijena $ 88.36$ 88.36 $ 88.36 Najviša cijena ikada $ 2,843.59$ 2,843.59 $ 2,843.59 Najniža cijena $ 19.58$ 19.58 $ 19.58 Promjena cijene (1H) -1.04% Promjena cijene (1D) +1.92% Promjena cijene (7D) +10.10% Promjena cijene (7D) +10.10%

Monavale (MONA) cijena u stvarnom vremenu je $86.09. Tijekom protekla 24 sata, MONAtrgovalo je između najniže cijene $ 19.58 i najviše cijene $ 88.36, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONA je $ 2,843.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 19.58.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONA se promijenio za -1.04% u posljednjih sat vremena, +1.92% u posljednjih 24 sata i +10.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monavale (MONA)

Tržišna kapitalizacija $ 905.85K$ 905.85K $ 905.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 978.96K$ 978.96K $ 978.96K Količina u optjecaju 10.46K 10.46K 10.46K Ukupna količina 11,300.0 11,300.0 11,300.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monavale je $ 905.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONA je 10.46K, s ukupnom količinom od 11300.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 978.96K.