Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002883 24-satna najniža cijena $ 0.00003408 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00009626 Najniža cijena $ 0.00000188 Promjena cijene (1H) -0.74% Promjena cijene (1D) -10.77% Promjena cijene (7D) -21.18%

Monat Money (MONAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003022. Tijekom protekla 24 sata, MONATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002883 i najviše cijene $ 0.00003408, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONAT je $ 0.00009626, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000188.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONAT se promijenio za -0.74% u posljednjih sat vremena, -10.77% u posljednjih 24 sata i -21.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monat Money (MONAT)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 337.17K Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 11,111,111,111.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monat Money je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONAT je 0.00, s ukupnom količinom od 11111111111.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 337.17K.