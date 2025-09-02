Monai (MONAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02288423 - $ 0.02702944
24-satna najniža cijena $ 0.02288423
24-satna najviša cijena $ 0.02702944
Najviša cijena ikada $ 1.25
Najniža cijena $ 0.00995933
Promjena cijene (1H) -1.28%
Promjena cijene (1D) -2.72%
Promjena cijene (7D) -4.49%

Monai (MONAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.02618545. Tijekom protekla 24 sata, MONAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.02288423 i najviše cijene $ 0.02702944, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONAI je $ 1.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00995933.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONAI se promijenio za -1.28% u posljednjih sat vremena, -2.72% u posljednjih 24 sata i -4.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monai (MONAI)

Tržišna kapitalizacija $ 725.46K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.44M
Količina u optjecaju 27.54M
Ukupna količina 92,800,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monai je $ 725.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONAI je 27.54M, s ukupnom količinom od 92800000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.44M.