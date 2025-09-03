MonaCoin (MONA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.13214 $ 0.13214 $ 0.13214 24-satna najniža cijena $ 0.135391 $ 0.135391 $ 0.135391 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.13214$ 0.13214 $ 0.13214 24-satna najviša cijena $ 0.135391$ 0.135391 $ 0.135391 Najviša cijena ikada $ 16.45$ 16.45 $ 16.45 Najniža cijena $ 0.02094446$ 0.02094446 $ 0.02094446 Promjena cijene (1H) -0.16% Promjena cijene (1D) -0.79% Promjena cijene (7D) -1.78% Promjena cijene (7D) -1.78%

MonaCoin (MONA) cijena u stvarnom vremenu je $0.132953. Tijekom protekla 24 sata, MONAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.13214 i najviše cijene $ 0.135391, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONA je $ 16.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02094446.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONA se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -0.79% u posljednjih 24 sata i -1.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MonaCoin (MONA)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.97M$ 13.97M $ 13.97M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 105,120,000.0 105,120,000.0 105,120,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MonaCoin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONA je 0.00, s ukupnom količinom od 105120000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.97M.