Mona Arcane (MONA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0148579$ 0.0148579 $ 0.0148579 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.53% Promjena cijene (1D) +0.55% Promjena cijene (7D) -7.39% Promjena cijene (7D) -7.39%

Mona Arcane (MONA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MONAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONA je $ 0.0148579, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONA se promijenio za -1.53% u posljednjih sat vremena, +0.55% u posljednjih 24 sata i -7.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mona Arcane (MONA)

Tržišna kapitalizacija $ 86.56K$ 86.56K $ 86.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 86.56K$ 86.56K $ 86.56K Količina u optjecaju 999.75M 999.75M 999.75M Ukupna količina 999,746,414.062678 999,746,414.062678 999,746,414.062678

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mona Arcane je $ 86.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONA je 999.75M, s ukupnom količinom od 999746414.062678. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.56K.