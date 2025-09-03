MomoAI (MTOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02217375$ 0.02217375 $ 0.02217375 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) -0.78% Promjena cijene (7D) -14.63% Promjena cijene (7D) -14.63%

MomoAI (MTOS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MTOStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTOS je $ 0.02217375, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTOS se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -0.78% u posljednjih 24 sata i -14.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MomoAI (MTOS)

Tržišna kapitalizacija $ 23.40K$ 23.40K $ 23.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 93.92K$ 93.92K $ 93.92K Količina u optjecaju 498.34M 498.34M 498.34M Ukupna količina 1,999,999,341.45 1,999,999,341.45 1,999,999,341.45

Trenutačna tržišna kapitalizacija MomoAI je $ 23.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTOS je 498.34M, s ukupnom količinom od 1999999341.45. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 93.92K.