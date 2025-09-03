Više o MOMO V2

Momo v2 Logotip

Momo v2 Cijena (MOMO V2)

Neuvršten

1 MOMO V2 u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Momo v2 (MOMO V2)
Momo v2 (MOMO V2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.13%

+0.13%

Momo v2 (MOMO V2) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOMO V2trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOMO V2 je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOMO V2 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Momo v2 (MOMO V2)

$ 18.16K
$ 18.16K$ 18.16K

--
----

$ 25.89K
$ 25.89K$ 25.89K

701.46B
701.46B 701.46B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Momo v2 je $ 18.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOMO V2 je 701.46B, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.89K.

Momo v2 (MOMO V2) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Momo v2 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Momo v2 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Momo v2 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Momo v2 u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+16.75%
60 dana$ 0+74.88%
90 dana$ 0--

Što je Momo v2 (MOMO V2)

What is the project about? MOMO is a meme based cryptocurrency token operating on the ERC20 Network (Ethereum). With great experience, and knowledge within the core team, MOMO will attempt to peak at the highest market cap possible for a moon mission project. The community driven memecoin with utilities No private, No pre sales & No team tokens. MOMO Token is a groundbreaking project that celebrates the universal language of humor while embracing the unique traditions and heritage of Asia. Our mission is to create a vibrant and inclusive community that appreciates the power of memes in bringing people together. Join us as we embark on a journey of laughter, cultural exchange, and philanthropy. Together, we will redefine the meme landscape, celebrate diversity, and create lasting connections that transcend borders. Welcome to MOMO, where memes and culture collide for an unforgettable experience. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Momo v2 (MOMO V2)

Službena web-stranica

Momo v2 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Momo v2 (MOMO V2) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Momo v2 (MOMO V2) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Momo v2.

Provjerite Momo v2 predviđanje cijene sada!

MOMO V2 u lokalnim valutama

Momo v2 (MOMO V2) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Momo v2 (MOMO V2) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOMO V2 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Momo v2 (MOMO V2)

Koliko Momo v2 (MOMO V2) vrijedi danas?
Cijena MOMO V2 uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOMO V2 u USD?
Trenutačna cijena MOMO V2 u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Momo v2?
Tržišna kapitalizacija za MOMO V2 je $ 18.16K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOMO V2?
Količina u optjecaju za MOMO V2 je 701.46B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOMO V2?
MOMO V2 je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOMO V2?
MOMO V2 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOMO V2?
24-satni obujam trgovanja za MOMO V2 je -- USD.
Hoće li MOMO V2 još narasti ove godine?
MOMO V2 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOMO V2 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.