Momo v2 (MOMO V2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.13% Promjena cijene (7D) +0.13%

Momo v2 (MOMO V2) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOMO V2trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOMO V2 je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOMO V2 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Momo v2 (MOMO V2)

Tržišna kapitalizacija $ 18.16K$ 18.16K $ 18.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.89K$ 25.89K $ 25.89K Količina u optjecaju 701.46B 701.46B 701.46B Ukupna količina 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Momo v2 je $ 18.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOMO V2 je 701.46B, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.89K.