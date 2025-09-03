MoMo Key (KEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1,063.65$ 1,063.65 $ 1,063.65 Najniža cijena $ 4.57$ 4.57 $ 4.57 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.21% Promjena cijene (7D) -1.21%

MoMo Key (KEY) cijena u stvarnom vremenu je $14.68. Tijekom protekla 24 sata, KEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KEY je $ 1,063.65, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.57.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KEY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MoMo Key (KEY)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 99,087.35941 99,087.35941 99,087.35941

Trenutačna tržišna kapitalizacija MoMo Key je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KEY je 0.00, s ukupnom količinom od 99087.35941. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.45M.