Mommy Doge (MOMMYDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) +1.20% Promjena cijene (7D) -1.13% Promjena cijene (7D) -1.13%

Mommy Doge (MOMMYDOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOMMYDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOMMYDOGE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOMMYDOGE se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +1.20% u posljednjih 24 sata i -1.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mommy Doge (MOMMYDOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 664.22K$ 664.22K $ 664.22K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mommy Doge je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOMMYDOGE je 0.00, s ukupnom količinom od 4.2e+17. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 664.22K.