Mommy Doge Logotip

Mommy Doge Cijena (MOMMYDOGE)

Neuvršten

1 MOMMYDOGE u USD cijena uživo:

--
----
+1.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Mommy Doge (MOMMYDOGE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:04:40 (UTC+8)

Mommy Doge (MOMMYDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

+1.20%

-1.13%

-1.13%

Mommy Doge (MOMMYDOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOMMYDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOMMYDOGE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOMMYDOGE se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +1.20% u posljednjih 24 sata i -1.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mommy Doge (MOMMYDOGE)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 664.22K
$ 664.22K$ 664.22K

0.00
0.00 0.00

4.2e+17
4.2e+17 4.2e+17

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mommy Doge je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOMMYDOGE je 0.00, s ukupnom količinom od 4.2e+17. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 664.22K.

Mommy Doge (MOMMYDOGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mommy Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mommy Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mommy Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mommy Doge u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.20%
30 dana$ 0+13.48%
60 dana$ 0+29.39%
90 dana$ 0--

Što je Mommy Doge (MOMMYDOGE)

Mommy Doge was launched with the goal of being a decentralized NFT trading card game meme token. The 1st Edition Mommy Doge NFTs (non-fungible token) are already listed on OpenSea.io. Mommy Doge is a fun meme project on a serious mission to support and bring attention to women rights and gender equality in general. We are also strong supporters of making crypto more accessible and safe for everyone. But Mommy Doge got more to offer: We are building an ecosystem of unique new concepts such as a NFT cards trading game with meme characters (Doge, Baby Doge and of course Mommy Doge - among others), a NFT marketplace for creators, a token launchpad, community voting system and many more features that our community can vote on.

Resurs Mommy Doge (MOMMYDOGE)

Službena web-stranica

Mommy Doge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mommy Doge (MOMMYDOGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mommy Doge (MOMMYDOGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mommy Doge.

Provjerite Mommy Doge predviđanje cijene sada!

MOMMYDOGE u lokalnim valutama

Mommy Doge (MOMMYDOGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mommy Doge (MOMMYDOGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOMMYDOGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mommy Doge (MOMMYDOGE)

Koliko Mommy Doge (MOMMYDOGE) vrijedi danas?
Cijena MOMMYDOGE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOMMYDOGE u USD?
Trenutačna cijena MOMMYDOGE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mommy Doge?
Tržišna kapitalizacija za MOMMYDOGE je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOMMYDOGE?
Količina u optjecaju za MOMMYDOGE je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOMMYDOGE?
MOMMYDOGE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOMMYDOGE?
MOMMYDOGE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOMMYDOGE?
24-satni obujam trgovanja za MOMMYDOGE je -- USD.
Hoće li MOMMYDOGE još narasti ove godine?
MOMMYDOGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOMMYDOGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
