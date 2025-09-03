Moments Market (MMT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.165526$ 0.165526 $ 0.165526 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +15.12% Promjena cijene (1D) +436.38% Promjena cijene (7D) +221.38% Promjena cijene (7D) +221.38%

Moments Market (MMT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MMT je $ 0.165526, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MMT se promijenio za +15.12% u posljednjih sat vremena, +436.38% u posljednjih 24 sata i +221.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moments Market (MMT)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.43K$ 4.43K $ 4.43K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moments Market je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MMT je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.43K.