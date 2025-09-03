Više o MOLTEN

Molten Logotip

Molten Cijena (MOLTEN)

Neuvršten

1 MOLTEN u USD cijena uživo:

$0.127377
+0.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Molten (MOLTEN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:04:26 (UTC+8)

Molten (MOLTEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.124867
24-satna najniža cijena
$ 0.129392
24-satna najviša cijena

$ 0.124867
$ 0.129392
$ 1.81
$ 0.07392
-0.03%

+0.34%

-15.52%

-15.52%

Molten (MOLTEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.127377. Tijekom protekla 24 sata, MOLTENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.124867 i najviše cijene $ 0.129392, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOLTEN je $ 1.81, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07392.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOLTEN se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i -15.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Molten (MOLTEN)

$ 0.00
--
$ 357.90K
0.00
2,809,755.479227465
Trenutačna tržišna kapitalizacija Molten je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOLTEN je 0.00, s ukupnom količinom od 2809755.479227465. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 357.90K.

Molten (MOLTEN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Molten u USD iznosila je $ +0.00043585.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Molten u USD iznosila je $ -0.0524235838.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Molten u USD iznosila je $ +0.0248674677.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Molten u USD iznosila je $ +0.00534400451418297.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00043585+0.34%
30 dana$ -0.0524235838-41.15%
60 dana$ +0.0248674677+19.52%
90 dana$ +0.00534400451418297+4.38%

Što je Molten (MOLTEN)

Molten is a secure, ultra low cost, OEV protected, layer 2 made for traders. By offering the best experience on chain, Molten is the best place to trade on top of any existing protocol, while protecting the protocols at the same time.

Resurs Molten (MOLTEN)

Službena web-stranica

Molten Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Molten (MOLTEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Molten (MOLTEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Molten.

Provjerite Molten predviđanje cijene sada!

MOLTEN u lokalnim valutama

Molten (MOLTEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Molten (MOLTEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOLTEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Molten (MOLTEN)

Koliko Molten (MOLTEN) vrijedi danas?
Cijena MOLTEN uživo u USD je 0.127377 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOLTEN u USD?
Trenutačna cijena MOLTEN u USD je $ 0.127377. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Molten?
Tržišna kapitalizacija za MOLTEN je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOLTEN?
Količina u optjecaju za MOLTEN je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOLTEN?
MOLTEN je postigao ATH cijenu od 1.81 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOLTEN?
MOLTEN je vidio ATL cijenu od 0.07392 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOLTEN?
24-satni obujam trgovanja za MOLTEN je -- USD.
Hoće li MOLTEN još narasti ove godine?
MOLTEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOLTEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:04:26 (UTC+8)

