Molten (MOLTEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.124867 $ 0.124867 $ 0.124867 24-satna najniža cijena $ 0.129392 $ 0.129392 $ 0.129392 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.124867$ 0.124867 $ 0.124867 24-satna najviša cijena $ 0.129392$ 0.129392 $ 0.129392 Najviša cijena ikada $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 Najniža cijena $ 0.07392$ 0.07392 $ 0.07392 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) +0.34% Promjena cijene (7D) -15.52% Promjena cijene (7D) -15.52%

Molten (MOLTEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.127377. Tijekom protekla 24 sata, MOLTENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.124867 i najviše cijene $ 0.129392, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOLTEN je $ 1.81, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07392.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOLTEN se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i -15.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Molten (MOLTEN)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 357.90K$ 357.90K $ 357.90K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 2,809,755.479227465 2,809,755.479227465 2,809,755.479227465

Trenutačna tržišna kapitalizacija Molten je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOLTEN je 0.00, s ukupnom količinom od 2809755.479227465. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 357.90K.