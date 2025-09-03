Molly the Otter (MOLLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.34% Promjena cijene (1D) +4.02% Promjena cijene (7D) +0.89% Promjena cijene (7D) +0.89%

Molly the Otter (MOLLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOLLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOLLY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOLLY se promijenio za +0.34% u posljednjih sat vremena, +4.02% u posljednjih 24 sata i +0.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Molly the Otter (MOLLY)

Tržišna kapitalizacija $ 9.47K$ 9.47K $ 9.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.47K$ 9.47K $ 9.47K Količina u optjecaju 998.22M 998.22M 998.22M Ukupna količina 998,223,773.428669 998,223,773.428669 998,223,773.428669

