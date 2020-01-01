MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) Informacije Molly Analytics is a platform for project evaluation and portfolio management, designed to empower investors with insights and risk management tools. By leveraging AI agents, data intelligence, and advanced risk assessment technologies, the platform democratizes access to essential data, enabling both novice and experienced investors to make informed decisions. The platform utilizes a network of agents and worker nodes to aggregate data from diverse sources, including market and pricing data, X (formerly Twitter), Discord, and more. This comprehensive approach provides a holistic view of projects, enriched with sentiment analysis. Molly Analytics benchmarks and analyzes this data against other projects in the ecosystem, offering users actionable insights. Investors can interact with the platform through Discord and Telegram terminals, allowing them to query data and explore deeper insights seamlessly. Službena web stranica: https://agentmolly.io/ Bijela knjiga: https://app.gitbook.com/o/6Byk79DxUsnf1TZ15Li5/s/lMlCHWwRmaRf6NJzwdyf/ Kupi MOLLY odmah!

MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.57K $ 20.57K $ 20.57K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.57K $ 20.57K $ 20.57K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY)

MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOLLY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOLLY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOLLY tokena, istražite MOLLY cijenu tokena uživo!

MOLLY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOLLY? Naša MOLLY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MOLLY predviđanje cijene tokena odmah!

