MollarsToken (MOLLARS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MollarsToken (MOLLARS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MollarsToken (MOLLARS) Informacije The Mollars token is a hybrid cryptocurrency on Ethereum. It is a store-of-value token with a DEX utility to propel its acceptance. Službena web stranica: https://mollars.com Bijela knjiga: https://mollars.com/whitepaper Kupi MOLLARS odmah!

MollarsToken (MOLLARS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MollarsToken (MOLLARS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 148.17K $ 148.17K $ 148.17K Ukupna količina: $ 8.26M $ 8.26M $ 8.26M Količina u optjecaju: $ 6.96M $ 6.96M $ 6.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 175.83K $ 175.83K $ 175.83K Povijesni maksimum: $ 0.542738 $ 0.542738 $ 0.542738 Povijesni minimum: $ 0.00481125 $ 0.00481125 $ 0.00481125 Trenutna cijena: $ 0.02129049 $ 0.02129049 $ 0.02129049 Saznajte više o cijeni MollarsToken (MOLLARS)

MollarsToken (MOLLARS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MollarsToken (MOLLARS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOLLARS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOLLARS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOLLARS tokena, istražite MOLLARS cijenu tokena uživo!

MOLLARS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOLLARS? Naša MOLLARS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MOLLARS predviđanje cijene tokena odmah!

