MollarsToken (MOLLARS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00481125 24-satna najviša cijena $ 0.02167537 Najviša cijena ikada $ 0.542738 Najniža cijena $ 0.00481125 Promjena cijene (1H) -0.59% Promjena cijene (1D) -0.70% Promjena cijene (7D) -8.98%

MollarsToken (MOLLARS) cijena u stvarnom vremenu je $0.02139064. Tijekom protekla 24 sata, MOLLARStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00481125 i najviše cijene $ 0.02167537, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOLLARS je $ 0.542738, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00481125.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOLLARS se promijenio za -0.59% u posljednjih sat vremena, -0.70% u posljednjih 24 sata i -8.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MollarsToken (MOLLARS)

Tržišna kapitalizacija $ 149.12K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 176.96K Količina u optjecaju 6.96M Ukupna količina 8,262,932.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MollarsToken je $ 149.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOLLARS je 6.96M, s ukupnom količinom od 8262932.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 176.96K.