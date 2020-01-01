Module (MODULE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Module (MODULE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Module (MODULE) Informacije MODULE introduces a new experimental framework for tokenized intelligence and intelligent liquidity: Composable Multi-Agent System Tokens, powered by a novel token standard and execution primitive called ERC-AI. Each MODULE token represents a fully autonomous, programmable AI agent that is composable with other agents to form powerful onchain swarms. By combining the fungibility of ERC-20 and the identity of ERC-721with the logic of ERC-6551, ERC-AI enables a modular swarm of intelligent agents that an reason, act, and evolve together. Službena web stranica: https://module.tech/ Kupi MODULE odmah!

Module (MODULE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Module (MODULE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.25K $ 23.25K $ 23.25K Ukupna količina: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Količina u optjecaju: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.25K $ 23.25K $ 23.25K Povijesni maksimum: $ 223.25 $ 223.25 $ 223.25 Povijesni minimum: $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 Trenutna cijena: $ 2.32 $ 2.32 $ 2.32 Saznajte više o cijeni Module (MODULE)

Module (MODULE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Module (MODULE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MODULE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MODULE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MODULE tokena, istražite MODULE cijenu tokena uživo!

MODULE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MODULE? Naša MODULE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MODULE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!