Module (MODULE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 223.25$ 223.25 $ 223.25 Najniža cijena $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Module (MODULE) cijena u stvarnom vremenu je $2.27. Tijekom protekla 24 sata, MODULEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MODULE je $ 223.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.19.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MODULE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Module (MODULE)

Tržišna kapitalizacija $ 22.65K$ 22.65K $ 22.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.65K$ 22.65K $ 22.65K Količina u optjecaju 10.00K 10.00K 10.00K Ukupna količina 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Module je $ 22.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MODULE je 10.00K, s ukupnom količinom od 10000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.65K.