Modex (MODEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00620537 24-satna najviša cijena $ 0.00623447 Najviša cijena ikada $ 2.71 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) +0.07% Promjena cijene (7D) -52.22%

Modex (MODEX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00622061. Tijekom protekla 24 sata, MODEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00620537 i najviše cijene $ 0.00623447, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MODEX je $ 2.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MODEX se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i -52.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Modex (MODEX)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.66M Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 266,399,993.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Modex je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MODEX je 0.00, s ukupnom količinom od 266399993.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.66M.