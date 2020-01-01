Modern Stoic (STOIC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Modern Stoic (STOIC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Modern Stoic (STOIC) Informacije Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities. Building transparent, community-driven products Creating intuitive interfaces powered by language models Fostering an inclusive developer ecosystem Advancing AI-blockchain integration Službena web stranica: https://stoicterminal.com/ Bijela knjiga: https://modern-stoic-ai.gitbook.io/modern-stoic-ai Kupi STOIC odmah!

Modern Stoic (STOIC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Modern Stoic (STOIC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 388.22K $ 388.22K $ 388.22K Ukupna količina: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Količina u optjecaju: $ 966.03M $ 966.03M $ 966.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 401.72K $ 401.72K $ 401.72K Povijesni maksimum: $ 0.0248556 $ 0.0248556 $ 0.0248556 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00040188 $ 0.00040188 $ 0.00040188 Saznajte više o cijeni Modern Stoic (STOIC)

Modern Stoic (STOIC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Modern Stoic (STOIC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STOIC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STOIC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STOIC tokena, istražite STOIC cijenu tokena uživo!

STOIC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STOIC? Naša STOIC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STOIC predviđanje cijene tokena odmah!

