Modern Stoic Logotip

Modern Stoic Cijena (STOIC)

$0.00037607
Grafikon aktualnih cijena Modern Stoic (STOIC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:34:17 (UTC+8)

Modern Stoic (STOIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.0248556
$ 0
-0.15%

-0.13%

+7.55%

+7.55%

Modern Stoic (STOIC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STOICtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STOIC je $ 0.0248556, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STOIC se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i +7.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Modern Stoic (STOIC)

$ 362.75K
$ 362.75K$ 362.75K

--
$ 375.36K
$ 375.36K$ 375.36K

966.03M
999,601,894.646952
Trenutačna tržišna kapitalizacija Modern Stoic je $ 362.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STOIC je 966.03M, s ukupnom količinom od 999601894.646952. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 375.36K.

Modern Stoic (STOIC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Modern Stoic u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Modern Stoic u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Modern Stoic u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Modern Stoic u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.13%
30 dana$ 0+28.21%
60 dana$ 0+35.29%
90 dana$ 0--

Što je Modern Stoic (STOIC)

Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities. Building transparent, community-driven products Creating intuitive interfaces powered by language models Fostering an inclusive developer ecosystem Advancing AI-blockchain integration

Resurs Modern Stoic (STOIC)

Službena web-stranica

Modern Stoic Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Modern Stoic (STOIC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Modern Stoic (STOIC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Modern Stoic.

Provjerite Modern Stoic predviđanje cijene sada!

STOIC u lokalnim valutama

Modern Stoic (STOIC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Modern Stoic (STOIC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STOIC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Modern Stoic (STOIC)

Koliko Modern Stoic (STOIC) vrijedi danas?
Cijena STOIC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STOIC u USD?
Trenutačna cijena STOIC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Modern Stoic?
Tržišna kapitalizacija za STOIC je $ 362.75K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STOIC?
Količina u optjecaju za STOIC je 966.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STOIC?
STOIC je postigao ATH cijenu od 0.0248556 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STOIC?
STOIC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STOIC?
24-satni obujam trgovanja za STOIC je -- USD.
Hoće li STOIC još narasti ove godine?
STOIC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STOIC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.