Modern Stoic (STOIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0248556$ 0.0248556 $ 0.0248556 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) -0.13% Promjena cijene (7D) +7.55% Promjena cijene (7D) +7.55%

Modern Stoic (STOIC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STOICtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STOIC je $ 0.0248556, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STOIC se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i +7.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Modern Stoic (STOIC)

Tržišna kapitalizacija $ 362.75K$ 362.75K $ 362.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 375.36K$ 375.36K $ 375.36K Količina u optjecaju 966.03M 966.03M 966.03M Ukupna količina 999,601,894.646952 999,601,894.646952 999,601,894.646952

Trenutačna tržišna kapitalizacija Modern Stoic je $ 362.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STOIC je 966.03M, s ukupnom količinom od 999601894.646952. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 375.36K.