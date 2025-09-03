MOCHICAT (MOCHICAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0137262$ 0.0137262 $ 0.0137262 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.48% Promjena cijene (1D) +4.61% Promjena cijene (7D) +7.61% Promjena cijene (7D) +7.61%

MOCHICAT (MOCHICAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOCHICATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOCHICAT je $ 0.0137262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOCHICAT se promijenio za +1.48% u posljednjih sat vremena, +4.61% u posljednjih 24 sata i +7.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MOCHICAT (MOCHICAT)

Tržišna kapitalizacija $ 19.77K$ 19.77K $ 19.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.77K$ 19.77K $ 19.77K Količina u optjecaju 998.56M 998.56M 998.56M Ukupna količina 998,561,141.0 998,561,141.0 998,561,141.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MOCHICAT je $ 19.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOCHICAT je 998.56M, s ukupnom količinom od 998561141.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.77K.