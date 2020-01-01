Mochi Market (MOMA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mochi Market (MOMA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mochi Market (MOMA) Informacije Mochi.Market is the first product of Mochilab.org. Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs. Službena web stranica: https://mochi.market/ Kupi MOMA odmah!

Mochi Market (MOMA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mochi Market (MOMA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 75.12K $ 75.12K $ 75.12K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 37.05M $ 37.05M $ 37.05M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 202.73K $ 202.73K $ 202.73K Povijesni maksimum: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Povijesni minimum: $ 0.00108717 $ 0.00108717 $ 0.00108717 Trenutna cijena: $ 0.00202729 $ 0.00202729 $ 0.00202729 Saznajte više o cijeni Mochi Market (MOMA)

Mochi Market (MOMA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mochi Market (MOMA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOMA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOMA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOMA tokena, istražite MOMA cijenu tokena uživo!

MOMA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOMA? Naša MOMA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MOMA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!